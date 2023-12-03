جماهير الزمالك تتوافد على ملعب السلام لحضور لقاء سوار الغيني

بدأت جماهير الزمالك منذ قليل في التوافد على مدرجات ملعب السلام، وذلك لمساندة الفريق في مواجهة سوار الغيني بالكونفيدرالية الأفريقية .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، مساء اليوم الأحد، فريق سوار الغيني، على استاد السلام بحضور 15 ألف مشجع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويمتلك فريق الزمالك 3 نقاط في مجموعته الثانية من الفوز على حساب فريق أبوسليم الليبي بالجولة الأولي .

ويغيب عن الزمالك اليوم، حسام عبدالمجيد، ومحمود الونش وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، بينما سيستمر غياب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري نظرا لإيقافهم من قبل إدارة الزمالك بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الفريق أمام زد بالدوري.

من المقرر أن يخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.