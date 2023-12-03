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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس «المستشفيات التعليمية» يتفقد معهد الجهاز الحركى ومصنع الأطراف الصناعية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية زيارة تفقدية لمعهد الجهاز الحركى العصبي.

بدأت الجولة بمتابعة سير العمل بالعيادات الخارجية، مشددا على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل، ووجه برفع كفاءة العيادات.

كما تفقد رئيس الهيئة سير العمل في موقع المبنى الجديد للمعهد، موجها بضرورة الإلتزام بجداول التنفيذ المعتمدة لسرعة انجاز المشروع.

 تفقد عبدالغفار، أيضا، المصنع الخاص بالاطراف الصناعية وهو المصنع الوحيد داخل القطاع الصحى المصرى. 

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة كلا من الدكتور شريف صفوت، مدير المستشفيات التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير عام المعهد الحركى ، والدكتور أحمد الاتربي مدير مصنع الأطراف الصناعية، وناصر مصطفي مشرف المصنع.

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الأطراف الصناعية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار القطاع الصحي المصري المستشفيات التعليمية متابعة سير العمل الدكتورة مروة عاطف