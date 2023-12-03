رئيس «المستشفيات التعليمية» يتفقد معهد الجهاز الحركى ومصنع الأطراف الصناعية

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية زيارة تفقدية لمعهد الجهاز الحركى العصبي.

بدأت الجولة بمتابعة سير العمل بالعيادات الخارجية، مشددا على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل، ووجه برفع كفاءة العيادات.

كما تفقد رئيس الهيئة سير العمل في موقع المبنى الجديد للمعهد، موجها بضرورة الإلتزام بجداول التنفيذ المعتمدة لسرعة انجاز المشروع.

تفقد عبدالغفار، أيضا، المصنع الخاص بالاطراف الصناعية وهو المصنع الوحيد داخل القطاع الصحى المصرى.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة كلا من الدكتور شريف صفوت، مدير المستشفيات التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير عام المعهد الحركى ، والدكتور أحمد الاتربي مدير مصنع الأطراف الصناعية، وناصر مصطفي مشرف المصنع.