إغلاق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليختتم التعاملات على ارتفاع.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لشكوك المستثمرين حيال عمق خفض مجموعة أوبك+ إمدادات الخام والمخاوف إزاء تباطؤ نشاط قطاع التصنيع العالمي.

واتفق المنتجون في أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الخميس الماضي على خفض الإمدادات في السوق العالمية 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

وتشمل هذه الكمية تمديد الخفض الطوعي الحالي الذي أقرته السعودية وروسيا والبالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

ارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.5 بالمئة والشركة العربية للأنابيب 5.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدفوعا بخسارة مصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الجمعة إن مخاطر رفع أسعار الفائدة بشدة وإبطاء الاقتصاد أكثر من اللازم أصبحت "أكثر توازنا" مع مخاطر عدم رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري بنسبة 0.7 بالمئة بفعل تراجع سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.