رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كشف أحمد زكي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس الجالية المصرية بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أن نسبة تصويت الجالية المصرية بالسعودية فى الانتخابات الرئاسية المصرية، لقت إقبال كبير في اليوم الثالث على التوالي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن عملية التصويت تتم بصورة مشرفة، وتتناسب مع حجم ومكانة جمهورية مصر العربية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج ، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من المصريين في المملكة كبير وفاق كل التوقعات منذ اليوم الأول وكان هناك إصرار من الناخبين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد رئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة، أن التصويت في الانتخابات هو حق دستوري لكل مواطن مصري، ولا يجب أن يتم إهداره أو التخلي عنه لأي سبب من الأسباب، مطالبا جموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت السفارة المصرية فى استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.