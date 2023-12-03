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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين

ارشيفية
ارشيفية
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC )، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل الفلبين وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج.

وأشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا، ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

ويوم أمس السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للفلبين.

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

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