حشيش وسلاح أبيض.. تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بعين شمس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة في عين شمس، وارسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الجنائي، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.