نائب: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية "مشهد مشرف"

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، جاءت بمثابة رد واضح وصريح وحاسم علي كل دعوات المقاطعة التى تستهدف تشويه صورة الاستحقاق الدستوري.

وأشار زين الدين في تصريحات له اليوم، إلى أن المصريين بالخارج قدموا صورة مشرفة وحضارية بحرصهم على الاحتشاد أمام مراكز الاقترع من السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد حرصهم علي استقرار الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأشاد النائب بحرص مؤسسات الدولة المصرية علي تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه إتمام ذلك الاستحقاق علي أكمل وجه، حرصا منها على ترسيخ مبادىء الديمقراطية و تحقيق نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وأحقية جميع المصريين في الداخل والخارج في ممارسة حقوقهم السياسية.

وقال محمد زين الدين: اتوقع استمرار ذلك المشهد المشرف للمصريين أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل الأسبوع المقبل، مشيرا إلي أن هناك وعى كبير لدى الشعب المصري بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاسيما في ظل المستجدات الحالية والتحديات الراهنة التى تحيط بالبلاد حاليا.