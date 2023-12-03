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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي توجه الشكر لمصر على دورها في مفاوضات السلام

رئيسة بعثة الاتحاد
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر
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وجهت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، آني شوى، الشكر إلي الدولة المصرية على دورها الرائع في مفاوضات السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها أمام منتدى شباب من "أجل إحياء الإنسانية"، المقام في شرم الشيخ، وينظمه منتدى شباب العالم، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، أن الخطوة الأهم هي ضرورة تجنب حدوث الحرب واندلاعها، ولابد من إبرام اتفاقات سلام في أماكن الصراعات ودفع العاملين الدوليين على قبول تلك الاتفاقات.ووصفت مصر بالعمود الراسخ في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن مهمة الجانب المصري لم تكن سهلة مطلقا، ولكنها قامت بها.

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مفاوضات السلام قطاع غزة منتدى شباب من أجل إحياء الإنسانية