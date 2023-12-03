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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الصحفيين" تندد بتجدد العدوان الصهيوني على غزة واستهداف المدنيين والمراسلين وأسرهم

قصف
قصف
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نددت نقابة الصحفيين بتجديد الكيان الصهيوني عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي كامل بعد أسبوع من الهدنة.

وأدان مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس السبت استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، والتي كان آخرها استشهاد 3 زملاء هم: الصحفي ودكتور الإعلام في جامعات غزة والأقصى د. أدهم حسونة في قصف صهيوني وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته، والمصور الصحفي منتصر الصواف والذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته استشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى.

واستمرارًا للاستهداف المجرم لجيــش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو ابن عم الشهــيد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

 وأعلنت نقابة الصحفيين عن كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد عن ٧٠ صحفية وصحفيًا منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة. 

وتحيي نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

 وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.

بروتوكول تعاون مع مصر الخير لدعم فلسطين 

من ناحية أخرى صدّق مجلس النقابة على بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأشقاء في فلسطين وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني.

 ويأتي البروتوكول استمرارًا لحملة الإغاثة التي أطلقتها النقابة خلال الأسابيع الماضية وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين والصحفيين وأسرهم.

قصف غزة 2023 الصحفيين