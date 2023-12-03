استمرار حبس شخص بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان ، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة نجحت في ضبط المتهم، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية، وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه.

