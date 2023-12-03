تشكيل هجومى متوقع لبرشلونة فى قمة أتلتيكو مدريد

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة ، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، لمتابعة القمة المرتقبة بين برشلونة، الذى يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الآنتصار والظفر بالثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من قمة ترتيب "الليجا"، التى يتربع عليها ريال مدريد.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: كانسيلو - كريستينسن- مارتينيز - أراوخو

خط الوسط: بيدري - دي يونج - جوندوجان

خط الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق أتلتيكو فى المركز الثالث بنفس عدد نقاط الفريق الكتالونى.

