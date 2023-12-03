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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الـ32 من الجسر الجوي الكويتي متوجهة للعريش لإغاثة غزة

الجسر الجوي الكويتي
الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة
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أقلعت الطائرة الإغاثية الـ32 من الجسر الجوي الكويتي، صباح اليوم الأحد، متجهة إلى مطار العريش الدولي لإغاثة غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.
وتأتي تلك المساعدات بالتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني وتضم الطائرة مساعدات إغاثية عاجلة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للحاجة الملحة لها لدخول فصل الشتاء بالإضافة إلى مواد غذائية وطبية.

الجسر الجوي الكويتي مطار العريش مستشفى الكويت التخصصي غزة