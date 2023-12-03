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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يرصد عملية إطلاق صاروخي من سوريا باتجاه تل أبيب

عملية إطلاق من سوريا
عملية إطلاق من سوريا باتجاه تل ابيب
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أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد عملية إطلاق صاروخي من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم الرد باستهداف موقع الإطلاق، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، تحدث عن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي السورية، حيث قال في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" إن “ضرباتنا في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسئولة عن الهجمات ضد قواتنا”، حيث أعلن عن تنفيذ ضربات على مواقع جماعات حليفة لإيران في سوريا، وذلك ردًا على هجمات على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا، كما تم استهداف منشأة تدريب ومنزل آمن قرب البوكمال والميادين.

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