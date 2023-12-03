"الرياض" السعودية: المملكة تسعى لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من تداعياتها

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 09:06 ص

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة تسعى لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، والحد من تداعياتها، إيمانا منها بأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا داهما على كوكب الأرض، وتهدد حياة الكائنات الحية والبشرية جمعاء.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "السعودية الخضراء في كوب 28" - أن هذه المواجهة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتتحقق المواجهة من خلال تنفيذ مبادرات نوعية، بدأت بـ"الرياض الخضراء"، و"السعودية الخضراء"، ثم "الشرق الأوسط الأخضر"، بخلاف برامج أخرى، تصب في صالح الهدف نفسه.

وأشارت إلى أن تفاصيل المبادرات الثلاث وبرامجها المنوعة وسقف أهدافها العالي، جعلت من الجهود السعودية في مواجهة التغير المناخي، مثالا دوليا يحتذى به، هذا المثال سيكون متاحا أمام دول العالم عندما تطلع على تفاصيل منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أثناء إقامته اعتبارا من الغد، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) على أرض مدينة إكسبو دبي.