أوكرانيا: محطة "زابوريجيا" على حافة حادث نووي

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرغوأتوم"، أمس، أن محطة "زابوريجيا" (جنوبي البلاد)، كانت لفترة وجيزة «على حافة حادث نووي» خلال الليلة الماضية (الجمعة للسبت)، بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وكتبت شركة "إنرغوأتوم" الحكومية، التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد على "تليجرام": " حدث انقطاع تام للتيار الكهربائي في محطة زابوريجيا"، وتعين استخدام المولدات.

وأضافت أن التيار عاد بعد ساعات، حوالي الساعة السابعة صباحا، أمس. وأوضحت الشركة أن الخطين اللذين يمدان المحطة بالكهرباء «انقطعا»، أحدهما «انفصل عنه التيار الكهربائي خلال غارة جوية»، مضيفة أن التغذية «عادت» بعد ذلك.

وأقرت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا بانقطاع إمدادات الطاقة الخارجية، لكنها أكدت عدم ملاحظة «أي انتهاك» لـ«ظروف التشغيل الآمنة». وأكدت عبر «تليجرام» أن مستوى الإشعاع في موقع المحطة «طبيعي».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن «زابوريجيا» «حرمت مؤقتًا من التيار الكهربائي خلال الليل»، مبينة أنه الانقطاع الثامن خلال 2023. وبحسب «الطاقة الذرية»، يبدو أن انقطاع أحد الخطين يرجع إلى حادث وقع «بعيدًا عن المحطة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، في بيان «انقطاع التيار الكهربائي الأخير، هو تذكير جديد بمدى هشاشة السلامة النووية، وأمن المحطة التي يمكن أن تتأثر بأحداث بعيدة جدًا عن الموقع نفسه». ويهدد انقطاع التيار الكهربائي الأداء السليم للمحطة، بحسب «إنرغوأتوم»، التي أشارت إلى أن المحطة كانت «على حافة حادث نووي وإشعاعي».

وتابعت أن «متخصصين أوكرانيين» تمكنوا من إعادة إمدادات الكهرباء من الشبكة الخارجية.

واتهم رئيس الشركة، بيترو كوتين «القوات (الروسية) بعدم الاكتراث بأمن محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية». وأضاف: «سيستمرون في إثارة أوضاع خطيرة، وابتزاز العالم بأسره بحادث نووي وإشعاعي».

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن خطر وقوع حادث نووي، لا يزال قائمًا، بعد انقطاع التيار الكهربائي في محطة «زابوريجيا» النووية. وتتزامن المخاوف النووية مع تكثيف الجهود الهجومية الروسية في الشرق الأوكراني، بما في ذلك السيطرة على مارينكا في شرقي دونيتسك، في الوقت الذي يدعو الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تحصينات واسعة النطاق في مناطق ساحات القتال الرئيسة، وعلى طول حدود أوكرانيا مع روسيا، وبيلاروسيا، وفقًا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.