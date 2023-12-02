اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي لنائبة الرئيس الأمريكي: مصر ترفض تعريض الأبرياء لـ«العقاب الجماعي»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 3 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتخابات الرئاسية.. توافد كبير من المصريين على لجان الاقتراع بالخارج

السيسي لنائبة الرئيس الأمريكى: مصر ترفض تعريض الأبرياء لـ «العقاب الجماعي»

«بلينكن» لوزراء خارجية عرب: الولايات المتحدة تركز بالكامل على قضية الرهائن

.. وحماس: إطالق الجنود الإسرائيليين مرهون بهدنة دائمة وتحرير الأسرى الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار حرب الإبادة الجماعية على القطاع

المسئول الأممي عن المساعدات الإنسانية يدعو لوقف إطالق النار: «الناس مرعوبة»

برنامج الغذاء العالمي: مغني كندي يدعم غزة بـ4 ملايين وجبة

متظاهر يحرق نفسه أمام قنصلية إسرائيلية بأمريكا