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السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي لنائبة الرئيس الأمريكي: مصر ترفض تعريض الأبرياء لـ«العقاب الجماعي»

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 3 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتخابات الرئاسية.. توافد كبير من المصريين على لجان الاقتراع بالخارج

السيسي لنائبة الرئيس الأمريكى: مصر ترفض تعريض الأبرياء لـ «العقاب الجماعي»

«بلينكن» لوزراء خارجية عرب: الولايات المتحدة تركز بالكامل على قضية الرهائن

.. وحماس: إطالق الجنود الإسرائيليين مرهون بهدنة دائمة وتحرير الأسرى الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار حرب الإبادة الجماعية على القطاع

المسئول الأممي عن المساعدات الإنسانية يدعو لوقف إطالق النار: «الناس مرعوبة»

برنامج الغذاء العالمي: مغني كندي يدعم غزة  بـ4 ملايين وجبة

متظاهر يحرق نفسه أمام قنصلية إسرائيلية بأمريكا

العدد
السيسي البوابة مصر العقاب الجماعي الولايات المتحدة حماس الأسرى الفلسطينيين