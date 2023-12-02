قنصل مصر بميلانو: لا نعاني أية معوقات في سير الانتخابات الرئاسية

وجهت السفيرة منال عبدالدايم، القنصل العام لمصر في مدينة ميلانو الإيطالية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على الدعم الفني المُقدم من خلالهم، لتيسير سير عملية الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، قائلة: «لا نعاني أية معوقات، والمصريين ربنا مبارك فيهم وهم كُثُر».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر «الفيديوكونفرانس»، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك توافدا منذ الأمس للأتوبيسات المحملة بالناخبين من أنحاء إيطاليا، والأمور تسير بسلالة ويسر فيما يتعلق بمسألة بطاقة الرقم القومي، لكن من انتهى جواز السفر الخاص به وليس لديه صورة بطاقة شخصية نحاول مساعدتهم قدر الإمكان، لكن في النهاية لا يستطيعون بالكامل التصويت».

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».