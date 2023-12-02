شراكة بين "نيوتنكس" و"سيسكو" لتعزيز التحول الرقمي للأعمال

كشفت شركه " نيوتنكس" الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، عن شراكتها مع شركه سيسكو العالمية الرائدة في مجال شبكات المؤسسات والأمن في السوق المصري لتشجيع اعتماد العملاء على حلول الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة الأوساط، وتوفير تجربة عملاء سلسة.

واستنادًا إلى هذه الشراكة العالمية تهدف سيسكو ونيوتنكس معًا إلى تقديم نموذج متكامل ومتسق من الحلول لضمان سهوله التشغيل عبر جميع أنواع السحب العامة والخاصة والهجينة، بهدف تحقيق مزيد من رقمنة الأعمال للعملاء وتعزيز الابتكار والانتقال السلس نحو الحوسبة السحابية.

وسوف تساهم هذه الشراكة في مساعده فرق تقنيه المعلومات على مواجهه عقبات التشغيل بشأن الاستدامة والأمن بسبب زيادة التعقيد في إدارة السحابة أو تعدد مزودي الخدمات وذلك من خلال تحسين وتسريع البنية التحتية ودعم افضل لنشر التطبيقات المختلفة من خلال نماذج تشغيل سحابية هي الأفضل في فئتها والتي تحقق مرونة في الأداء لا مثيل لها، مع دعم استثنائي للعملاء.

يدمج العرض الجديد بين حلول البنية التحتية للحوسبة السحابية والشبكات التي تدار عبر نظام Cisco Unified Computing System with Cisco Intersight مع منصة سحابه نيوتنكس (سحابه البنية التحتية لنيوتنكس، حلول نيوتنكس لإدارة وتشغيل الحوسبة السحابية، حلول نيوتنكس للتخزين الموحد، وحلول نيوتنكس لسطح المكتب) وسيتم التسويق لها من قبل شركه سيسكو اعتمادا على تواجدها القوى والواسع داخل السوق.

وسيستفيد العملاء بدورهم من منصة نيوتنكس والتي تمنحهم نموذج تشغيل سحابي متكامل ومتسق مع منصة واحدة لتشغيل التطبيقات والبيانات يتم بيعه وبناؤه وإدارته ودعمه بشكل شامل مما يوفر تجربة سلسة لمؤسسات الأعمال.

من جانبه قال مجيب عبدالرازق المدير التنفيذي الإقليمي لشركه نيوتنكس بمصر “من خلال تقديم أحدث التقنيات السحابية سندعم نحن وشريكنا العالمي شركه سيسكو مبادرتين حكوميتين رئيسيتين داخل مصر وهما استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 وبناء مصر الرقمية".

من جانبه قال أيمن الجوهري، المدير العام لشركة "سيسكو" في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي تهدف استراتيجيه الحوسبة الهجينة شديده التقارب من سيسكو بالتعاون مع نيوتنكس Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix تسريع تشغيل البنية التحتية والتطبيقات في أي مكان من خلال عمليات سحابية متميزة، ومرونة لا مثيل لها، ودعم استثنائي للعملاء مما يطلق العنان لابتكاراتهم كما ان المرونة الأمنية التي توفرها تعمل على تمكين المؤسسات من حماية سلامة الأعمال وتأمينها وحل العقبات بشكل أسرع.