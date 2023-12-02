مستشار عسكري: مصر جهزت كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنه منذ قرابة شهرين لم يتمكن جيش الاحتلال من القضاء على المقاومة الفلسطينية «حماس»، أو تحديد أماكن تمركزهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الجميع يدرك أن ما تقوم به إسرائيل الآن تجاه الشعب الفلسطيني بمثابة «إبادة جماعية»، بعد فشلهم بالقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وتابع: هناك رغبة قوية واضحة من دولة الاحتلال من عدم استمرار الهدنة، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب على قطاع غزة لبقائه في الحكم، لأنه في حالة الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيتم عزل نتنياهو من منصبه.

وأكمل: مصر والعالم أجمع رفضوا ما تدعو له دولة الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، موضحًا أن الدولة ومؤسساتها تقدم كل ما يلزم الشعب الفلسطيني من مساعدات وما يلزمهم للصمود في وجه جيش الاحتلال.

وأوضح سالم أن سحب فريق الموساد من المفاوضات مع حماس التي كانت تجرى في قطر مؤخرًا، يرجع لرغبة جيش الاحتلال للعودة مرة أخرى لقصف الأبرياء والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وأشار سالم إلى أن المقاومة والشعب الفلسطيني حققا انتصارات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وإسرائيل لم تحقق أي نجاح عسكري أو سياسي على أرض الواقع.

واستطرد سالم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية خلال الفترة الحالية لقطر، من أجل التوصل إلى هدنة جديدة ووقف لإطلاق النار.