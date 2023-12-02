الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعتمد على الشباب أمام غرناطة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيواجه غرناطة، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، في السابعة والنصف مساء، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الليجا.

وأعطى أنشيلوتي، الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب حيث دفع بالثنائي خوسيلو ماتو وإبراهيم دياز من البداية، في ظل استمرار غياب لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إبراهيم دياز - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

الهجوم: خوسيلو ماتو - رودريجو جويس.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 35، متخلفا بفارق 3 نقاط عن جيرونا المتصدر، فيما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.