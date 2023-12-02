للاطمئنان على أعمال الرصف.. الداودى يجرى جولة ميدانية بشوارع مدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جودة أعمال الرصف التي تمت بعدد من شوارع مدينة قنا ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة و رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل ، و شاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .
استهل محافظ قنا، جولته بتفقد شارع النزهة الممتد من شارع ديوان المحافظة، والذى يشكو قاطنيه من كثرة وتكرار انسداد الصرف الصحي بالمنطقة خاصة في فصل الشتاء.
وعلي الفور وجه المحافظ مسئولي شركة المياه والصرف الصحى بسرعة إيجاد حلا جذريا للمشكلة ، وكذا الاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة .
وتابع المحافظ جولته بتفقد شارعى المعبر وصيدلية الرحمة، سيرا علي الأقدام ، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومنسوب مطابق الصرف الصحي ومدى سيولة حركة سير السيارات ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز ، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.
ولفت إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية يهدف إلي التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.