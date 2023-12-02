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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتوجه إلى ملعب مباراة يانج أفريكانز.. "صور"

تحرك فريق الأهلي
تحرك فريق الأهلي
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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل من فندق الإقامة في تنزانيا في طريقها إلى ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، تحدث خلالها عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

 

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