ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسعر 27 جنيهًا.. طرح 500 طن سكر بـ 39 منفذ بيع بأسوان

وضبط 49 طن سكر و8 طن دقيق بمخازن تجار السوق السوداء

طرح 500 طن سكر معبأ
طرح 500 طن سكر معبأ من مصنع سكر إدفو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء اشرف عطية محافظ أسوان عنه أنه تم التنسيق مع  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تم تخصيص كميه من السكر المعبأ بإجمالى ٥٠٠ طن من مصنع سكر إدفو لتوزيها على المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، موجهًا الشكر لوزير التموين لاستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية، وهو الذى تتطلب وضخ خطة عمل لتوزيعها هذه الكميات لكسر الاحتكار ووصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة للحد من الاحتكار وضبط الأسواق .

ومن جانبه أكد خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمعا استهلاكيًا تابعين للشركة المصرية، بالإضافة إلى 6 منافذ تابعين لمديرية الزراعة، وكذا القوافل التموينية التي ستجوب القرى والنجوع بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، فضلاً عن توزيعها في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر.

لافتاً إلى استمرار الحملات التموينيه لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق، وخاصة للسلع الأساسية؛ حيث أسفرت عن تحرير عدد ٤٨ محضر جنح بعد ضبط كميات من السكر بمخازن عدد من تجار السوق السوداء وصلت إلى ٤٩ طنا، علاوة على 8 أطنان من الدقيق البلدي مخابز.

IMG-20231202-WA0023
IMG-20231202-WA0023
IMG-20231202-WA0022
IMG-20231202-WA0022
IMG-20231202-WA0021
IMG-20231202-WA0021
IMG-20231202-WA0020
IMG-20231202-WA0020
طرح 500 طن سكر مصنع سكر ادفو أخبار محافظة أسوان