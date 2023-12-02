إعدام 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن إعدام ٢ طن من المواد الغذائية غير الصالحة ضمن الحملات التفتيشية لمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

حيث قام رجال مراقبة الأغذية بدورهم على أتم وجه في النصف الثاني من شهر نوفمبر حيث حصدت جولاتهم التفتيشية التي خاضت غمار المحافظة وضواحيها و شملت ٤٠٦ منشأة على ١٠١ عينة تم سحبها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى و تم تحويلها للمعامل المختصة، كما تم تحرير ٥١٥ محضرا للمخالفات، وتم التوصية بإغلاق ٢٦٠ منشأة إما بسبب عدم الحصول على ترخيص قانوني لفتحها أو بسبب تشكيلها خطر داهم على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إعدام ما يقارب ٢ طن من المواد الغذائية الصلبة، والتخلص من ٥٠٠ لتر من المياه و العصائر الفاسدة .

كما ناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد المراقبين بعدم التهاون تجاه اي مخالفة تعرض المواطنين لخطر المرض او الوفاة، كما أكد علي اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لتقديم المخالفين للعدالة.

شن المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع جنوب مدينة دمياط بإشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب حيث تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء مجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ودينا العيسوي مديرية الطب البيطري محمد أيمن الشحات مديرية الصحة وليد حراز حماية المستهلك اليوم جولة تفتيشية كبرى تم خلالها التحقق من مدى صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها .