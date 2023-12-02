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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل مالك ثلاجة لحوم مجهولة المصدر ببولاق أبو العلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، بإخلاء سبيل متهم بإدارة ثلاجة لحوم دون تراخيص، على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتحريز المضبوطات لفحصها وإعدامها، والتحرى حول نشاطه، وغلق المكان.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب ثلاجة لحوم، دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم، وبدائلها مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على طن لحوم وبدائلها.

إخلاء سبيل متهم إدارة ثلاجة لحوم بولاق أبو العلا