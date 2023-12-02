ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بالحوامدية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على 9 قطع سلاح ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بالحوامدية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذان من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

زعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المُشار إليها .. وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى)

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .