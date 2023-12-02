القبض على 3 أشخاص بينهم مهندس اختطفوا شخصا بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص بينهم مهندس خطفوا شخص لقيامه بالنصب عليهم بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا بحدوث مشاده كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا بإصطحابه داخل السيارة التى يستقلوها ولاذوا بالفرار، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها "تم التحفظ عليها".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة البحيرة) وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بقيام المتهمين باصطحابه لمنطقه غير معلومة لديه واحتجازه لمدة ساعة وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص من بينهم "مالك السيارة مرتكبة الواقعة"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالى وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأفاد أنه بسبب تعثره مالياً عجز عن الوفاء بالتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالى وعدم رده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.