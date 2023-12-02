«العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»| القباج: الرائدات الاجتماعيات جنود في القرى والمناطق النائية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة هي حجر الأساس لاستقرار الأسرة المصرية في كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية.

وأضافت وزيرة التضامن، أن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، تأتي في إطار حرص الدولة على دعم سيدات مصر البطلات، المثابرات، المكافحات.

وأشارت إلى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، وشريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية.

وأوضحت أن الرائدات يقمن بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، داعية كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية بعد المشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، من أجل الحفاظ على حقوقهن وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وقدرهن.

يذكر أنه أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 ديسمبر الجارة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».