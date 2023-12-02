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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خادم الحرمين الشريفين يشيد بتميز العلاقات مع الإمارات

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والإمارات وشعبيهما، ويسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها الملك سلمان إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للإمارات، حيث أعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات التقدم والازدهار، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، حيث عبر خلالها عن تمنياته بالتقدم والازدهار لحكومة وشعب الإمارات.

 

خادم الحرمين الشريفين الامارات