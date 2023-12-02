خادم الحرمين الشريفين يشيد بتميز العلاقات مع الإمارات

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والإمارات وشعبيهما، ويسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها الملك سلمان إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للإمارات، حيث أعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات التقدم والازدهار، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، حيث عبر خلالها عن تمنياته بالتقدم والازدهار لحكومة وشعب الإمارات.