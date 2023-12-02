ندوة حول “الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني" بالزمالك.. الإثنين

تنظم الكنيسة الأسقفية بقيادة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران الدكتور سامي فوزي، والمركز المسيحي الإسلامى للتفاهم والشراكة، ندوة حول“الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني، بعد عشرين عامًا”، وذلك يوم الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك في تمام الساعة ٦:٣٠م للتسجيل وللمشاركة في فترة تعارف مع المشروبات.

الندوة تبدأ من ٧م الى ٩م في قاعة المؤتمرات، الدور الرابع - المبنى الإداري لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ٥ شارع ميشيل لطفالله، الزمالك - القاهرة خلف فندق الماريوت، ويرجى تاكيد المشاركة عبر التسجيل من خلال هذا الرابط:

https://forms.gle/J4qv7yHZhdWezFPz6

يُلقي الندوة بالإنجليزية (مع ترجمة للعربية) المطران جورج سمنر، أسقف أبرشية دالاس الأسقفية في تكساس في الولايات المتحدة، دكتور في اللاهوت، جامعة ييل(Yale).

الجدير بالذكر جورج سومنر (الذي يزور مع زوجته ستيفاني هودجكينز) هو حاليًا أسقف أبرشية دالاس الأسقفية في تكساس في الولايات المتحدة. تم رسامته في الكنيسة الأنجليكانية في تنزانيا عام 1981، حيث قام بالتدريس في كلية سانت فيليب اللاهوتية. خدم في أبرشيات مختلفة، من بينها إرسالية إلى السكان الأصليين في ولاية أريزونا.. وحصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة ييل، وكان من عام 1999 إلى عام 2015 مديرًا لكلية ويكليف في تورونتو، كندا. تشمل مؤلفاته: الأول والأخير: ادعاءات يسوع المسيح وادعاءات التقاليد الدينية الأخرى (2004)، تسبيح لا يكل (2004).