السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات| صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مطبخ بشقة بشارع مدرسة الحسينية أمام مطلع كوبري العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بشارع مدرسة الحسينية امام مطلع كوبري العمرانية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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