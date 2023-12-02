ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات| صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مطبخ بشقة بشارع مدرسة الحسينية أمام مطلع كوبري العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بشارع مدرسة الحسينية امام مطلع كوبري العمرانية بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

IMG-20231202-WA0001
IMG-20231202-WA0001
IMG-20231202-WA0002
IMG-20231202-WA0002
IMG-20231202-WA0000
IMG-20231202-WA0000
IMG-20231202-WA0003
IMG-20231202-WA0003
إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق السيطرة على حريق شقة سكنية السيطره على حريق شقة السيطرة على حريق حريق شقة سكنية قوات الحماية المدنية بالجيزة قسم شرطة العمرانية مديرية امن الجيزة