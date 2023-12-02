تشاهدون اليوم.. يانج أفريكانز يستضيف الأهلي.. ولانس يصطدم بـ"ليون"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :



دوري أبطال أفريقيا

2:00 جوانينج جالاكسي : سيمبا

3:00 مازيمبي : ماميلودي صن داونز

6:00 نواذيبو : بيراميدز

9:00 يانج أفريكانز : الأهلي

9:00 النجم الساحلي : بترو أتليتيكو

10:00 أسيك ميموزا : الوداد الرياضي



الدوري الإنجليزي الممتاز

5:00 آرسنال : وولفرهامبتون

5:00 برينتفورد : لوتون تاون

5:00 بيرنلي : شيفيلد يونايتد

7:30 نوتينغهام فورست : إيفرتون

10:00 نيوكاسل يونايتد : مانشستر يونايتد



الدوري الإسباني

3:00 جيرونا : فالنسيا

5:15 أتلتيك بيلباو : رايو فاليكانو

7:30 ريال مدريد : غرناطة

10:00 أوساسونا : ريال سوسييداد



الدوري الإيطالي

4:00 جنوى : إمبولي

7:00 لاتسيو : كالياري

9:45 ميلان : فروسينوني



الدوري الألماني

4:30 بايرن ميونيخ : يونيون برلين

4:30 لايبزيج : هايدنهايم

4:30 بوروسيا مونشنغلادباخ : هوفنهايم

4:30 بوخوم : فولفسبورج

7:30 شتوتجارت : فيردر بريمن



الدوري الفرنسي

6:00 لانس : ليون

10:00 نانت : نيس