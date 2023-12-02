تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :
دوري أبطال أفريقيا
2:00 جوانينج جالاكسي : سيمبا
3:00 مازيمبي : ماميلودي صن داونز
6:00 نواذيبو : بيراميدز
9:00 يانج أفريكانز : الأهلي
9:00 النجم الساحلي : بترو أتليتيكو
10:00 أسيك ميموزا : الوداد الرياضي
الدوري الإنجليزي الممتاز
5:00 آرسنال : وولفرهامبتون
5:00 برينتفورد : لوتون تاون
5:00 بيرنلي : شيفيلد يونايتد
7:30 نوتينغهام فورست : إيفرتون
10:00 نيوكاسل يونايتد : مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
3:00 جيرونا : فالنسيا
5:15 أتلتيك بيلباو : رايو فاليكانو
7:30 ريال مدريد : غرناطة
10:00 أوساسونا : ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
4:00 جنوى : إمبولي
7:00 لاتسيو : كالياري
9:45 ميلان : فروسينوني
الدوري الألماني
4:30 بايرن ميونيخ : يونيون برلين
4:30 لايبزيج : هايدنهايم
4:30 بوروسيا مونشنغلادباخ : هوفنهايم
4:30 بوخوم : فولفسبورج
7:30 شتوتجارت : فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
6:00 لانس : ليون
10:00 نانت : نيس
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. يانج أفريكانز يستضيف الأهلي.. ولانس يصطدم بـ"ليون"
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :