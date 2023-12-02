بايدن يشيد بإعلان رئيس الإمارات عن إطلاق صندوق «ألتيرا» لمكافحة أزمة المناخ

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن إطلاق صندوق "ألتيرا" المناخي، الذي يهدف إلى حشد رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت - "إنه يمكن لصندوق ألتيرا أن يلعب دورا مهما في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الصمود المناخي، لا سيما مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي يركز على تسهيل الاستثمار في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا الإعلان عن إطلاق الصندوق يعكس الالتزام المشترك بين أمريكا والإمارات "والذي تم ترسيخه العام الماضي من خلال شراكتنا لتسريع وتيرة التحول للطاقة النظيفة" لتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات على مستوى العالم".

وبحسب بيان البيت الأبيض، يعد الصندوق الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو أداة تحفيزية لتمويل المناخ بقيمة 30 مليار دولار تهدف إلى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية.

وكانت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف كوب28 قد شهدت إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إطلاق صندوق "ألتيرا" أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم "30 مليار دولار" والذي يشكل إنجازا عالميا جديدا في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.