حملات الإزالة تحاصر المخالفين بقرى أبوتشت في قنا وتحرير محاضر لهم

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمالي محافظة قنا، أعمالها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهتها بكافة قرى الوحدة المحلية، والتصدي لها في مهدها، وتحرير محاضر للمخالفين، وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وتمكنت حملات الوحدة المحلية، التي قادها كل من سيد تمساح، رئيس المركز، وحمادة صلاح، نائب رئيس مركز أبوتشت، من إزالة عشرات المخالفات، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء الوحدات القروية بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتفعيل القانون مع المخالفين.

وأكد جيلاني، أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة، للتعديات علي الاراضي الزراعية، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، دون تقاعس أو تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين.

وأشار نائب رئيس المركز، إلى بتكثيف المتابعة الميدانية على القرى والنجوع، والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، وتقديم اللازم نحو الإفادة بإزالة تلك المخالفات.