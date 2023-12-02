وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والأمني المتعمق ودعم أوكرانيا وغيرهم من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني جرانت شابس، في موفيت فيلد بكاليفورنيا.

وتعزيزًا لشراكتهما الوثيقة والعلاقة الخاصة بين بلديهما، ناقش الجانبان أيضًا الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا في دفاعها ضد الحرب غير المبررة التي تشنها روسيا.

وبحسب البيان، يلتقي الوزيران في وقت لاحق من اليوم مع نظيرهم الأسترالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز، لمناقشة الشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".