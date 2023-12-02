ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والأمني المتعمق ودعم أوكرانيا وغيرهم من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني جرانت شابس، في موفيت فيلد بكاليفورنيا.

وتعزيزًا لشراكتهما الوثيقة والعلاقة الخاصة بين بلديهما، ناقش الجانبان أيضًا الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا في دفاعها ضد الحرب غير المبررة التي تشنها روسيا.

وبحسب البيان، يلتقي الوزيران في وقت لاحق من اليوم مع نظيرهم الأسترالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز، لمناقشة الشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لويد أوستن جرانت شابس