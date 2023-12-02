«بلومبيرج»: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يصوت على حزمة مساعدات جديدة لكييف قبل 11 ديسمبر

أفادت وكالة "بلومبيرج" بأنه لن يتم التصويت في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا قبل 11 ديسمبر، كما يتبين من المفاوضات البطيئة المستمرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "تاس" الروسية.

وقالت الوكالة أنه لن يتم إجراء التصويت قبل 11 ديسمبر، في حين يعتزم مجلس الشيوخ الذهاب في عطلة عيد الميلاد في 15 ديسمبر.

وأشارت إلى أن المشرعين يحاولون إيجاد حل وسط بشأن سلامة وأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو الشيء الذي يصر عليه الجمهوريون.

وطوال هذا الأسبوع، عقد أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعات سرية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وأكدت أنه بسبب التأخير في المفاوضات، فإن المساعدات الأمريكية لكييف "معلقة بخيط رفيع".

وأكدت مجلة "إيكونوميست" أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف تتقلص بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. وقد تتوقف في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات.

أضافت: "على أوروبا أن تستعد لهذا الاحتمال الكئيب، وأن المساعدات الأمريكية سوف تتقلص، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض".