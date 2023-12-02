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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"اليونيسف": قطاع غزة أخطر مكان على حياة الأطفال في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، أن قطاع غزة أصبح مرة أخرى أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت راسل: "اليوم، أصبحت غزة مرة أخرى المكان الأكثر خطورة على الأطفال. وفصل الشتاء على الأبواب. ويجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لحماية حياة جميع الأطفال، بغض النظر عن مكان وجودهم. لا ينبغي أن يموت أي طفل في هذا الصراع".

 وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح الجمعة، بلغ 109 قتلى، غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة".

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