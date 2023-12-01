تحرير 89 محضرا بعد تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية بالإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٥٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز أفرنجى مخالف، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محاضر بيع سكر بسعر أزيد و التحفظ على عدد ٧٨ كيس من سكر المبادرة.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مديرة الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد و تحريز عدد ١٢٠ علبة سجائر، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٦ محاضر أخوال تنفيذا لقرارات النيابة، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.