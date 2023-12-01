إصابة شخص بطلق ناري وسرقة دراجته النارية في الفيوم



أصيب رجل بطلق ناري من قبل مجهولين، بهدف سرقة الدراجة النارية الخاصة به بمنطقة حي الصوفي بالفيوم، أثناء خروجه من عمله، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام لعلاجه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بإصابة رجل على الطريق بطلق ناري، بعد التعرض للهجوم من قبل مجهولين بهدف سرقة الدراجة النارية الخاصة به، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام.



وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رجل بطلق ناري يدعي أ. م ، 28 عامًا، من حي الصوفي التابعة لمركز قسم شرطة الفيوم، تعرض لسرقة الدراجة النارية الخاصة به من قبل مجهولين.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، ونُقل إلى مستشفى الفيوم العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، من أجل علاجه، تبين إصابته بجرح ناتج عن طلق ناري في ذراعه الأيسر.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.