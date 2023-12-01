حكيم يوجه رسالة إلى الكينج محمد منير والجمهور

وجه الفنان حكيم رسالة حب وتقدير إلى الفنان الكبير محمد منير، وقام بإلتقاط صورة معه شارك بها الجمهور والمتابعين من رواد السوشيال ميديا.

وعلق حكيم على الصورة "روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج محمد منير، وقولتله يلا نصبح على حبايبك ونشوف مين صاحى دلوقتي يرد عليا الصباح أنا والكينج، على فكرة الكينج من اعز واغلى الشخصيات على قلبى ربنا يديله الصحه وصباحكوا ورد".

وانهالت التعليقات على الصوره من المتابعين، ووجه الجمهور رسائل الحب والتقدير للنجمين الكبيرين، وسط حالة سعادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان حكيم يعيش حالة من النشاط الفنى، خلال الشهر الجارى بجولة فنية فى دول أوروبا، وإحياء الحفلات بدول كندا وأستراليا وأمريكا.

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