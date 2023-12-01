مصرع شابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شكشوك بالفيوم

لقي شابين مصرعهما، وأصيب آخرين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي، بشور محطة صرف صحي بقرية شكشوك وإنقلاب السيارة، ووجود متوفيين ومصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين مصرع شابين وإصابة آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبشواى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.