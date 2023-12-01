رئيس الفنون الشعبية يشهد عرض "شفيقة المصرية" بمسرح البالون.. صور

شهد الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض الغنائي الاستعراضي "شفيقة المصرية"، مساء أمس الخميس، على مسرح البالون بالعجوزة في موسمه الثاني، وبإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

"شفيقة المصرية" إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، والذي تدور أحداثه حول قصة شفيقة المصرية في إطار اجتماعي غنائي استعراضي.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: علا رامي، وسامح يسرى، ودعاء سلام سوليست فرقة رضا، ومنة جلال، وأسماء الباجوري، وائل علاء، ومحمد دياب، وشيرين موسى، وسعيد البارودي، وتامر سعيد، وأحمد محمد راضى، وريهام رمضان، ومحمد شفيق.

العرض من تأليف الدكتور مصطفى سليم، وأشعار جمال بخيت، والحان صلاح الشرنوبي، وديكور حازم شبل، واستعراضات دعاء سلام، وتصميم ملابس كوثر محمد، ومادة فليمية ضياء داوود، وإضاءة إبراهيم الفرن، مساعدو الإخراج: هشام إبراهيم، وسها شريف، وإيمان ابوسنة، ومحمد خلف، ومحمد الشيمى، وحسن زكريا، وأمل صاب، وهيثم مبروك، مخرج منفذ محمد عمر، وإخراج محمد صابر.