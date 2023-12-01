"شباب الخارج": الجاليات المصرية ستقدم ملحمة وطنية في انتخابات الرئاسة.. وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة التصويت

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم، سيقدمون مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح عبدالفتاح السيسي.

وأكد "حسين" في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية واخري بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد؛ لمتابعة عمليات التصويت، وتقديم التيسيرات اللازمة، لأبناء الجالية، وذلك الإقبال بكثافة علي عملية التصويت.

وأوضح أنه منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة، من قبل أعضاء الاتحاد الذي ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات علي المشاركة في الانتخابات.

ودعا رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدوله المصريه ويليق بمكانه مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق المستمر بين الاتحاد والحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك التنسيق مع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمُتابعة التصويت، مؤكدًا أن أبناء الجاليات المصرية سيقدمون ملحمة كبيرة من أجل الوطن علي مدار الأيام الثلاثة، التي تجري فيها الانتخابات.