حقيقة ابتكار لقاح طبى جديد مضاد لإدمان الكحول ببيلاروسيا

عملت بيلاروس على ابتكار لقاح مضاد لإدمان الكحول وفقا لسيرغي بولشاكوف المدي العام لشركة BelVitunifarm.

وقد كشف بولشاكوف فى تصريحات صحفية له ان سبب هذه الفكرة أنه اتضح لإدارة الشركة أن العاملين الأذكياء فقدوا كفاءاتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية واستنادا إلى ذلك تقرر ابتكار لقاح ضد إدمان الكحول وسيساعد هذا اللقاح الشخص على تحمل عواقب تناوله جرعات كبيرة من الكحول بسهولة

ويقول نريد مساعدة الشخص فسيولوجيا على تحمل عواقب تناول الكحول وسيتم إجراء التطعيم بشكل وقائي وسيتم تشكيل حاجز معين لمواجهة تأثير جرعة الصدمة من الكحول.

ووفقا له يجري العمل بصورة نشطة على ابتكار هذا الدواء الذي يهدف إلى منع الشخص من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية مشيرا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة ستسمح باستعادة عملية التمثيل الغذائي.

ويشير إلى أن اللقاح يخضع حاليا للاختبارات المخبرية وبعدها يجب أن يخضع للاختبارات السريرية.