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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
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أعلن الديوان الملكي السعودية، اليوم الجمعة، وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن الواحد والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وكتب نجله الأمير خالد عبر حسابه على منصة x: "رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي".

الأمير ممدوح الملك سلمان