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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يعرب عن سعادته البالغة بإطلاق سراح رهينة فرنسية

ماكرون
ماكرون
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رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس بإطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية ـــ الفرنسية ميا شيم التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع. 

وكتب ماكرون عبر منصة إكس إن "إطلاق سراح شيم (21 عاما) هي فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي". 
وكان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق قد أكد تسلّمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الرهينتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما). 
ومنذ يوم الجمعة، تطلق الحركة الفلسطينية سراح حوالي عشرة رهائن كل يوم، وتفرج إسرائيل عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من المعتقلين الفلسطينيين من سجونها.
ويأتي هذا في إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة. 

ماكرون إطلاق سراح رهينة فرنسية حركة حماس غزة