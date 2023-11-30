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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة": فتح اللجان الانتخابية بنيويورك التاسعة صباح الجمعة

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
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قال ياسر نور الدين مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك، إنّ القنصلية العامة بولاية نيويورك تحضرت وتجهزت منذ أسابيع استعدادا للانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالخارج التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر 3 أيام حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم.

وأضاف في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لنا لقاء منذ قليل لقاء مع السفيرة هويدا عصام التي أكدت أن اللجان ستفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا لتغلق في التاسعة من مساء كل يوم على مدار 3 أيام".

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك، أنّ الدخول للجان سيكون سهلا وآمنا، معربا عن تمنيه مشاركة الآلاف من أبناء الجالية المصرية.

وأكد، أن القنصلية المصرية في ولاية نيويورك تشرف على الولايات في الساحل الشرقي بواقع 13 ولاية، مشيرًا إلى أن السفيرة هويدا عصام أكدت أن الزائر المصري لأمريكا يمكنه التوجه إلى القنصلية وسيتم الكشف عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى يكون له حق الانتخاب.

القنصلية العامة بولاية نيويورك للانتخابات الرئاسية المصرية