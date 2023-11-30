ممثل الجالية المصرية بالبحرين: 32 ألف مواطن جاهزون للمشاركة في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور رامي لبيب، أحد أعضاء الجالية المصرية في الخارج، إن أعداد الجالية المصرية في مملكة البحرين تصل إلى 32 ألفًا وتضم المثقفين والمعلمين والطبقة الراقية، ويوجد بها نسبة إعارة كبيرة في مجالات القضاء ومجال التربية والتعليم والأطباء.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري بالبحرين يحب المشاركة في العملية الانتخابية ولاحظنا ذلك في 2018 و2014 ونسبة المشاركة كانت عالية لأنه لا يوجد عائق بالنسبة للمسافات.

وأشار إلى أنه دائمًا يأتي اليهم الوافدين من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليكونوا ضيوفًا على أهاليهم المصريين بالبحرين وينتخبوا بالسفارة هناك.

وعن استعدادات المصريين للانتخابات الرئاسية بالبحرين، أكد أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات العد التنازلي للانتخابات بدأ المتطوعين من المصريين بالخارج من الجنسين في تكوين الحملة وعمل توعية شاملة على الجروبات وعمل لقاءات دورية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات.