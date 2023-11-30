مؤتمر حاشد لحزب المؤتمر لدعم الرئيس السيسى بالدقهلية.. صور

عقد حزب المؤتمر فى محافظة الدقهلية مساء اليوم الخميس مؤتمر جماهيري، بمدينة بلقاس لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبله والتى ستنتطلق داخل مصر أيام ١٠,١١,١٢ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية والدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب و أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب والمهندس مصطفي الدكروري الامين العام المساعد لشؤون التنظيم.

وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب أننا نعقد مؤتمرات شعبية وجماهيرية لدعم الرئيس مع وجود مبادرة شبابية من رئيس غرفة عمليات الحزب لانتخابات الرئاسة باسم "ماذا تريد من الرئيس"، للتواصل مع الشباب عبر السوشيال ميديا.

وقال اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب : تمر بلادنا بأحداث عظام ولدينا استحقاق انتخابي ولدينا تحديات كبيرة من أجل وطننا الغالي مصر وأنه لابد من الدفاع عن مقدرات وطننا بالمشاركة في المحفل الوطني الكبير فى الماراثون الانتخابى الذى تفرقنا عنه ايام.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوّع العلاقات المصرية الخارجية وجعلها تتسم بالتنوع والاتزان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مما مكن مصر من العودة للريادة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.

وقال مصطفي الدكروري الامين العام المساعد لشؤون التنظيم أن الرئيس السيسى حمي وطنه وحافظ عليه، قدم الكثير والكثير ومازال يتحمل دون كلل أو ملل جئنا اليكم لنقول معا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة .

وأضاف أن حنكة الرئيس وجولاته الخارجية وخبراته العسكرية والإستراتيجية والاستخبارية مكنته من توصيل الصورة الحقيقية لما حدث في ثورة يونيو بأنها إرادة شعبية خالصة أنقذت وطن من جماعة إرهابية أرادت تفكيكه وتفكيك مؤسساته، لافتا إلى أن الرئيس أعاد العلاقات مع واشنطن وكبرى الدول الأوروبية بعد مجهود كبير وعمل وتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة والجهات المعنية.

وقال أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب يجب أن نتذكر أن الرئيس السيسي استلم مصر وكثير من الدول الأوروبية ودول العالم غاضبة نتيجة الفهم الخاطىء لما حدث في ثورة يونيو العظيمة حيث الإرادة الشعبية التي ساهمت في التخلص من الحكم والنظام الإرهابي لجماعة الإخوان وأننا هنا اليوم لنؤكد على حقائق يعلمها القاصي والداني، نريد استكمال مسيرة الإنجازات، نريد الجمهورية الجديدة، نريد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر وننتظرها منكم أمام صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لنقول معا "نعم" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعلن الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب عن تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

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