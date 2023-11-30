الدوري السعودي.. أهلي جدة يعود لسكة الانتصارات باكتساح أبها بسداسية

اكتسح فريق أهلي جدة، نظيره أبها بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وعاد الراقي إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري السعودي، بعدما غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بالتعادل مع ضمك والشباب.

وسجل جابري فيجا هدفين في الدقيقتين (20 و45)، ونفس الأمر مع فراس البريكان (22 و28)، بينما سجل فرانك كيسي هدفًا في الدقيقة 38، واختتم الجزائري رياض محرز السداسية في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة على أبها بنتيجة 6-0.

وبتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.